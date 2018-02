'Poolse omroep is propagandazender geworden'

"De politiek van de Poolse regering is een voorbeeld voor Europa."

"Europa is jaloers op de schitterende economische resultaten van Polen."

"Polen is een eiland is van vrijheid en tolerantie."

Wie in Polen woont, ziet voortdurend dit soort nieuwsberichten. Want de Poolse publieke omroep is volledig in handen gekomen van de regeringspartij. Na de verkiezingen, ruim twee jaar geleden, heeft de partij de hoofdredacteur van de Poolse omroep TVP vervangen en veel kritische journalisten zijn - vaak gedwongen - vertrokken. Langzaam maar zeker is het nieuws één grote reclamespot voor de Poolse regering geworden.

"De regering gebruikt de omroep als propagandazender", zegt Jacek Zakwoski, een bekende Poolse politieke journalist. Hij heeft een talkshow op een kleine commerciële omroep en ergert zich aan de berichtgeving van TVP. "Het is hier nooit ideaal geweest, de omroep was nooit als de BBC. Maar nu is het zoals in Wit-Rusland. Ministers bellen op wat ze moeten doen, het is gewoon propaganda", zegt hij.