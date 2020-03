'Overdreven' tot 'niet voor niks', zeggen Brabanders na corona-advies

In de Brabantse horeca reageren ondernemers rustig op de nieuwe richtlijnen. Tom van Brussel heeft een café in het centrum van Eindhoven. Volgens hem zijn zijn collega's bang dat mensen thuisblijven. "Je staat toch dicht bij elkaar in de kroeg, dus kan me voorstellen dat mensen uit voorzorg niet komen." Maar hij blijft er nuchter onder: "Ik weet niet of onze doelgroep schrikt van zo'n advies."

Vivian van der Wielen van Koninklijke Horeca Nederland merkt ook dat ondernemers zich wel zorgen maken. "Niet alleen over de gezondheidsrisico's van gasten en horecamedewerkers zelf, maar ook over de effecten van meer annuleringen, minder reserveringen en een dalende bezetting."

'Alcohol als remedie'

In een Tilburgs café wordt het aantal besmetting met een krijtje nauwgezet bijgehouden. "Zodat elke discussie meteen doodslaat", aldus de barman.

In deze video vertelt hij wat volgens hem de beste remedie is tegen corona: