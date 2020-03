RIVM wil Brabanders thuishouden en bron besmetting achterhalen

Het RIVM adviseert iedereen in Noord-Brabant met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven tot ze weer zijn opgeknapt. Dit in verband met de corona-uitbraak in Nederland. Reden voor de oproep is dat bij veel besmettingsgevallen in Brabant de bron nog onduidelijk is.

Onder milde gezondheidsklachten verstaat het RIVM hoesten en neusverkoudheid, al dan niet met koorts.

De oproep van het RIVM komt erop neer dat mensen met milde klachten gevraagd wordt het uitgaansleven te mijden, niet naar hun werk te gaan en niemand te bezoeken in het ziekenhuis of verpleeghuis. Mensen kunnen wel naar de supermarkt om eerste levensbehoeften aan te schaffen. Dit alles geldt voor de periode dat iemand zich ziek voelt.

'Huidige situatie bevriezen'

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, zegt in een toelichting: "We willen het in Brabant verder uitzoeken. In deze onzekerheid vragen we burgers van Brabant om nieuwe contacten met mensen te vermijden en de bestaande contacten te beperken."

"Dat bevriest de bestaande situatie", aldus Van Dissel, het gaat verdere verspreiding van het coronavirus tegen. Het RIVM start morgen met een steekproef in Brabant om de verspreiding van het virus in de provincie in kaart te brengen. Van Dissel verwacht dat het RIVM begin volgende week een goed besluit kan nemen om het virus in de provincie te bestrijden.

Terwijl de meeste besmettingsgevallen in de overige provincies te herleiden zijn tot een bezoek aan Noord-Italië of een infectie via een besmet familielid, zijn er in Brabant relatief veel besmettingen met een onbekende bron.

46 nieuwe besmettingen erbij

Op het RIVM is de hele dag crisisoverleg gevoerd tussen verschillende betrokken instanties. Het aantal corona-gevallen is sinds gisteren met 46 gestegen, meldde het RIVM vanmiddag. Het totaal aantal besmettingen staat nu op 128. Vanochtend werd bekend dat een patiënt in Rotterdam is overleden.

Van de 128 gevallen zijn 101 patiënten in het buitenland besmet geraakt of gaat het om contacten van patiënten bij wie het virus al was vastgesteld. Van de 27 anderen, en ook van de overleden patiënt, is niet bekend hoe ze ziek zijn geworden.

Van de nieuwe patiënten zijn vijf personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.