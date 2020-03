Gökmen T. weer weggestuurd wegens spugen naar de rechters

Verdachte Gökmen T. is op de dag dat zijn verdediging aan het woord komt, opnieuw uit de rechtszaal verwijderd. De man die verdacht wordt van de aanslag op de tram in Utrecht vorig jaar spuugde bij het begin van de zitting naar de rechters en raakte de voorzitter op een haar na. Ook was te horen dat hij "oprotten" zei.

Nadat T. in een aparte ruimte was geplaatst, vroeg een rechter via een videoverbinding of hij nog wilde reageren op de eis van levenslang die het Openbaar Ministerie gisteren uitsprak. "Ik pis op jullie allemaal, hoerenkinderen", was het antwoord. En: "Doe de groeten aan jouw moeder." Daarop zei de rechter: "Ik zal het in overweging nemen. Ik kan hier verder niet serieus op ingaan."

Op last van de rechtbank zijn de stem van T. en het spugen in deze video niet hoorbaar: