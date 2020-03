Noodwet PVV om te stoppen met vergoedingen voor trage asielprocedures

De PVV komt met een noodwet om vergoedingen aan asielzoekers vanwege trage procedures af te schaffen. Eerder deze week werd duidelijk dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veel meer kwijt is aan deze dwangsommen dan eerder werd gedacht. Staatssecretaris Broekers-Knol erkende in de Tweede Kamer dat het bedrag dit jaar kan oplopen tot 70 miljoen euro per jaar en noemde dat een schok.

De dwangsomregeling komt erop neer dat asielzoekers een bedrag van de overheid kunnen eisen als de IND langer dan zes maanden doet over een aanvraag. Die regeling moet de IND dwingen om de procedure op tijd af te ronden. Soortgelijke regels gelden voor veel meer besluiten van de overheid.

Asielbonus

De PVV vindt het onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van deze regeling en wil met een initiatiefvoorstel een eind maken aan de "asielbonus". Volgens de PVV kan het geven van dwangsommen aan asielzoekers op weinig draagvlak in de samenleving rekenen. "Per asielzoeker wordt er 5000 tot 15.000 euro uitgekeerd ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving", zeggen de indieners Wilders en Van Dijk in een toelichting.

Volgens de partij maakt de dwangsomregeling Nederland ook aantrekkelijk voor nieuwe asielzoekers die doelbewust hun aanvraag saboteren.

Dinsdag vroegen meer partijen het kabinet op de een of andere manier te stoppen met de dwangsommen voor asielzoekers. Staatssecretaris Broekers-Knol zei toen dat ze er wel naar wil kijken, maar dat dat niet zo maar even is geregeld, Ze benadrukte dat de overheid zich aan termijnen moet houden.