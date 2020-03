Aantal besmettingen met coronavirus verdubbeld naar 82

Buitenlands nieuws over het coronavirus

De scholen en universiteiten in Iran blijven dicht tot het Perzisch Nieuwjaar op 20 maart, heeft de minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. De minister riep mensen ook op om het gebruik van papiergeld te beperken. Het aantal besmettingen in Iran staat op 3513, 107 mensen zijn overleden.

In Duitsland is het aantal coronabesmettingen flink gestegen. Binnen een dag kwamen er 109 nieuwe gevallen bij, een stijging van 240 naar 349. De deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, is het zwaarst getroffen.

De mis in rooms-katholieke kerken mag in het noorden van Italië alleen nog maar op zondag worden gehouden, hebben Italiaanse bisschoppen afgekondigd. Volgens persbureau Reuters is dat voor het eerst sinds een uitbraak van de pest in de zeventiende eeuw. In Italië is ook de wielerkoers Strade Bianche afgelast.

Voor het eerst is in Zwitserland iemand overleden aan het virus. Het gaat om een vrouw van 74. In Zwitserland zijn nu 58 mensen geïnfecteerd. In het land zijn evenementen en bijeenkomsten met meer dan 1000 mensen verboden.

In skioord Alpe d'Huez in Frankrijk gaat het muziekfestival Tomorrowland Winter niet door. Dat stond gepland van 14 tot 21 maart. Er werden 25.000 bezoekers verwacht bij de optredens van artiesten als Armin van Buuren, Martin Garrix en Steve Aoki.

De autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever hebben vanwege het virus de Geboortekerk in Bethlehem tot nader order gesloten. De kerk is gebouwd op de plaats waar Jezus Christus geboren zou zijn.