Kabinet: 4000 euro subsidie op middenklasse elektrische auto

Vanaf 1 juli krijgt iedereen die een nieuwe elektrische auto koopt 4000 euro subsidie. Wie een gebruikte auto aanschaft kan rekenen op 2000 euro subsidie. Dat schrijft minister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De subsidie loopt tot 2025.

Het is al afgesproken in het klimaatakkoord, de uitwerking heeft even geduurd maar nu is de subsidieregeling dus bekend. Het kabinet wil vooral mensen een zetje geven om een elektrische auto in de middenklasse aan te schaffen: alle auto's tussen 12.000 en 45.000 euro komen in aanmerking. "De grote Tesla's en Jaguars vallen niet onder de regeling", aldus minister Van Veldhoven.

Aanvullende voorwaarden: de auto moet een aantal jaar in bezit zijn van dezelfde eigenaar en in Nederland blijven. Wie een auto leaset en het contract binnen vier jaar beëindigt, raakt de subsidie kwijt. Wie niet leaset en binnen drie jaar een andere auto aanschaft moet een deel van het subsidiebedrag terugbetalen.

De regeling is voor particulieren en dus niet voor zakelijke rijders met een bijtellingsregeling.

Niet overstimuleren

Het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto's loopt de komende jaren terug, omdat de aanschafprijs van de wagens dat ook doet.

Volgens minister Van Veldhoven is elektrisch rijden nu al schoner dan gewoon rijden, ook al is nog niet alle stroom groen en plaatsen sommigen kanttekeningen bij de duurzaamheid van de accu's. "Het scheelt substantieel, het is nu al schoner dan in een fossiele auto."

Aanvankelijk dacht het kabinet aan een subsidie van 6000 euro om het elektrisch rijden te bevorderen, maar daar is van afgestapt omdat partijen ook bedenkingen hadden bij 'over-stimuleren'.

Zo zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff het stimuleren van elektrisch rijden belangrijk te vinden, maar dat het ook "eerlijk moet blijven ten opzichte van mensen die het niet kunnen betalen."

De maatregel om elektrisch rijden te stimuleren is een van de vele plannen in het klimaatakkoord. Dat moet leiden tot 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030. In het regeerakkoord staat dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto's elektrisch moeten zijn.

De Tweede Kamer moet zich nog over de regeling uitspreken. De ANWB is tevreden, die verwacht dat de regeling een doorbraak betekent bij de verkoop van elektrische auto's. De belangenorganisatie hoopt wel dat er komende tijd meer auto's op elektriciteit beschikbaar komen in de middenklasse.