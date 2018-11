Iedereen aan de elektrische auto, 6000 euro subsidie in 2021

Belastinginkomsten vallen weg

De maatregelen worden voor 85 procent betaald door het zogenoemde 'autodomein', dat zijn alle particulieren en bedrijven die daadwerkelijk gebruik maken van een motorrijtuig.

Door het aanpassen van belastingen, zoals het verlagen of afschaffen van de bpm en de motorrijtuigenbelasting, loopt de overheid op de lange termijn veel belastinginkomsten mis.

Het kabinet heeft met de onderhandelaars afgesproken te gaan onderzoeken hoe er in de toekomst op een andere manier belasting geheven kan worden. Daarbij wordt rekening gehouden met "betalen naar gebruik en milieubelasting". Of dat een zogenoemde kilometerheffing wordt of een andere vorm van rekeningrijden is nog niet duidelijk.

De maatregelen moeten het kopen van een elektrische auto voor iedereen haalbaar maken.