'Verdwenen' dolk van verzetsheld terug naar Indonesië

Onduidelijk is of het bij de kris gaat om roofkunst, maar aannemelijk is het wel. Schoonderwoerd: "Hij is in 1831 door kolonel Cleerens geschonken aan koning Willem I en daarna ondergebracht in het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden."

De directeur van Museum Volkenkunde is, net als de minister, opgelucht dat de kris na jaren is geïdentificeerd. "De vondst onderstreept het belang van onderzoek, in de discussie over koloniaal erfgoed en teruggave."

Uiteindelijk zal de dolk in het Nationaal Museum van Indonesië een vaste plek vinden. De museumdirecteur en zijn collega's gaan dan zeker even kijken. "Die tentoonstelling willen we na jaren zoeken absoluut niet missen."