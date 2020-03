'Meer opgewekte groene stroom stap in de goede richting'

Dat er vorig jaar meer groene stroom werd opgewekt en vooral door zonnepanelen, is volgens milieuorganisatie Urgenda een 'stap in de goede richting' om minder broeikasgassen uit te stoten. "Naast besparen is zonne-energie het enige dat snel zoden aan de dijk zet", zegt directeur Marjan Minnesma.

De Hoge Raad oordeelde dat de uitstoot voor het einde van dit jaar met tenminste 25 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Daarom moet het kabinet van alles doen om dat doel te halen.

"Groene stroom is maar een deel, maar alles wat erbij komt, is mooi meegenomen", zegt Minnesma. Urgenda kwam vorige maand met een '54-puntenplan' waarmee 17 megaton CO2 bespaard zou kunnen worden. 100 kilometer per uur gaan rijden scheelt volgens de milieuorganisatie bijvoorbeeld 1,2 megaton, 100.000 huizen energieneutraal maken 0,2 megaton.

Wind op zee

Het aandeel groene stroom in de totale energieopwekking zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk toenemen, omdat er nog een paar windparken op zee bij komen. De komende drie jaar groeit het totale vermogen aan windenergie op zee van 1 naar ruim 4,5 gigawatt, verwacht de overheid.

Fossiele stroom

Wat het verbruik van groene energie betreft, bungelt Nederland onderaan de lijst van EU-landen, bleek eerder. Op papier neemt een groot deel van de consumenten groene stroom af: 70 procent,. Maar in veel gevallen is dit fossiele stroom die wordt 'vergroend' met groenestroomcertificaten uit andere landen.

"Ondanks een hoge vraag naar groene stroom van consumenten, is er dus nog veel te weinig groenestroomaanbod in Nederland", zegt een woordvoerder van Natuur & Milieu.