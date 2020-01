Nederland heeft minste duurzame energie van hele EU, 'dit jaar wel versnelling'

De doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 haalt Nederland dan ook niet, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving recent. Toch is er ook positief nieuws. "Vanaf dit jaar is er wel sprake van een versnelling ten opzichte van afgelopen jaren", zegt wetenschapper Michiel Hekkenberg van het PBL. "Naar verwachting wordt een groot aantal windparken dit jaar aangesloten op het net."

Er is dus sprake van een inhaalslag. "Er zijn de afgelopen jaren heel wat projecten goedgekeurd. Als er geen tegenslagen zijn, halen we de doelstelling van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 wel", stelt Hekkenberg. Ook in 2021 worden weer meerdere windparken aangesloten.

Duurzame energie overkopen

Nederland loopt niet alleen achter op andere landen omdat het relatief laat begonnen is met het investeren in hernieuwbare energie. "Sommige landen begonnen al op een hoger percentage of kunnen veel duurzame energie uit bijvoorbeeld waterkracht halen."

Koploper Zweden is een voorbeeld van zo'n land. In 1990 was al 33 procent van het totale energieverbruik in Zweden duurzaam. Een groot aandeel daarvan komt uit waterkracht. Niet voor niks heet een groot Zweeds energiebedrijf Vattenfall, het Zweedse woord voor waterval.

De verwachting van het PBL is dat Nederland de komende jaren in zal lopen op andere landen. Tot die tijd moet er van de Europese Commissie een andere oplossing worden gevonden. "Landen mogen onderhandelen met andere landen die wel hun doel halen, om overschotten aan hernieuwbare energie over te nemen", zegt Hekkenberg. "Nederland kan bijvoorbeeld energie kopen van Denemarken en dat bij het Nederlandse percentage optellen."

Toch nemen al deze positieve verwachtingen niet weg dat Nederland de doelstelling van 2020 niet haalt én onderaan de Europese lijst bungelt. Er moeten nog veel stappen worden gezet om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten.