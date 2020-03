Vorig jaar flink meer groene stroom opgewekt

Vorig jaar is in Nederland 18 procent meer groene stroom opgewekt dan in 2018. Dat meldt het CBS. Een jaar eerder was de groei 11 procent.

Vooral de elektriciteitsproductie met zonnepanelen nam toe, met 40 procent. Er werden veel nieuwe grote installaties neergezet op daken en op de grond, zegt het CBS.

Windmolens leveren nog steeds het grootste aandeel in groene elektriciteit, 49 procent. Dat is minder dan in 2018, toen het nog 54 procent was. Het windmolenpark groeide nauwelijks. Op zee kwamen er helemaal geen windmolens bij.

Groene elektriciteit was goed voor 18 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland. In 2018 was dat 15 procent.