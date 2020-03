Mondiale zorgen over coronavirus blijven, China meldt weer minder besmettingen

Terwijl de uitbraak van het coronavirus in epicentrum China steeds meer onder controle lijkt, nemen de zorgen in de rest van de wereld over het virus juist toe.

China telde gisteren 119 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er zes minder dan de 125 van een dag eerder en betekent een nieuw laagterecord sinds China eind januari begon met het dagelijks delen van coronacijfers.

Meer dan 5000 gevallen in Zuid-Korea

Zuid-Korea constateerde gisteren 516 nieuwe besmettingen. Daarmee staat het totaal aantal coronagevallen in het land dat na China het hardst is getroffen door het virus nu op ruim 5300. President Moon Jae-in verklaarde gisteren de "oorlog" aan het coronavirus en bood zijn excuses aan voor het gebrek aan mondkapjes in zijn land.

In Japan bereikte de virusuitbraak een mijlpaal; het land telt nu meer dan 1000 besmettingen. Daarvan zijn er ruim 700 vastgesteld op het cruiseschip Diamond Princess, dat in de haven van de stad Yokohama ligt. Het land meldde gisteren ook de eerste besmetting in de westelijke prefectuur Yamaguchi.

De Japanse minister met de Olympische Spelen in Tokio in zijn portefeuille sprak gisteren voor het eerst hardop over uitstel van het mega-sportevenement, dat eind juli moet beginnen. Hoewel de autoriteiten verder benadrukken dat er alles aan gedaan zal worden de Spelen 'gewoon' op de geplande data door te laten gaan. De Japanse hoofdstad telt inmiddels 40 besmettingen.

Zorgen in de VS

In de VS groeit ondertussen de ergernis over de reactie van de overheid op de corona-uitbraak. Met name Democratische politici laken het handelen van de regering-Trump. Zo is er onder meer een gebrek aan testpakketten in het land.

Daardoor leeft onder gezondheidsexperts de vrees dat in de staat Washington, waar de meeste van de ruim 100 gevallen in het land zijn vastgesteld, het virus al weken ongecontroleerd rondwaart aangezien mensen er niet zijn getest.

Wereldwijd zijn er nu ruim 92.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Daarvan zijn er 3100 overleden. Met afstand de meeste doden vielen in de Chinese provincie Hubei.