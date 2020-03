Zo wordt getest of iemand corona heeft

Er moet meer worden getest op het coronavirus, vindt het RIVM. Eerder kon alleen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en bij het RIVM in Driebergen worden vastgesteld of iemand het virus onder de leden had. Begin deze week kwamen er twaalf extra laboratoria bij, verspreid over heel Nederland. Daardoor kunnen er nu zo'n 2000 mensen per dag worden getest. Uiteindelijk wil het RIVM dat elk ziekenhuis in Nederland zulke tests gaat uitvoeren.

Dat dit hard nodig is, merken ze in het medisch laboratorium in Roosendaal, één van de nieuwe locaties die sinds deze week tests uitvoert voor ziekenhuizen in de wijde omtrek. "Gisteren kwamen er ongeveer 300 à 400 monsters binnen", zegt directeur Bram Diederen. "We hebben tot tien uur 's avonds moeten doorwerken om alles getest te krijgen." Dat is nog niet het maximale, zegt hij. "Als we echt lekker ons best doen, kunnen we opschalen naar 800 per dag."

Deze laborant legt uit hoe zo'n test werkt. Het begint met wat slijm uit je keel: