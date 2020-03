Energierekening gemiddeld 170 euro lager dan in 2019

Een gemiddeld huishouden is dit jaar 170 euro minder kwijt aan energie dan in 2019, blijkt uit nieuwe berekeningen van het CBS. Voor een gemiddeld huishouden komt de energierekening uit op een totaal van zo'n 1575 euro. Dat is een gemiddelde daling van 9,7 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Die daling komt vooral door de verhoogde korting op energiebelasting. Deze heffingskorting werd dit jaar verhoogd tot 527 euro, waardoor elk huishouden 216 euro meer terugkrijgt over zijn energiebelasting dan in 2019.

Commotie en woede

Deze daling is een meevaller ten opzichte van het vorige jaar. Toen viel de energierekening door verhoogde belastingen voor veel huishoudens onverwachts meer dan 300 euro hoger uit dan in 2018.

In de Tweede Kamer leidde deze stijging tot commotie en woede. Eerder had staatssecretaris Keijzer een dusdanige stijging nog afgedaan als "bangmakerij". Maar uiteindelijk bleek dat het kabinet voor de berekening van de energienota was uitgegaan van verouderde cijfers uit 2017. Zowel oppositie- als regeringspartijen waren vervolgens bang dat de hele doorrekening van het klimaatakkoord niet zou deugen.

Grote onderlinge verschillen

Hoewel huishoudens er gemiddeld dus op vooruit gaan, zijn er wel grote onderlinge verschillen te vinden. Dit heeft vooral te maken met het verbruik. Zo betaalt bijvoorbeeld een eenpersoonshuishouden in een nieuw appartement gemiddeld 16 procent (180 euro) minder aan energie ten opzichte van 2019. Anderzijds zal voor een gezin in een oud, vrijstaand huis de daling op maar 4 procent (140 euro) uitkomen.