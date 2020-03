Meer vaste klanten voor voedselbank: 'We willen geen structurele oplossing zijn'

"In principe is hulp van de Voedselbank gekoppeld aan het traject van schuldhulpverlening. Dat duurt drie jaar", vertelt Pien de Ruig, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

In theorie zouden klanten daarna weer op eigen benen moeten kunnen staan en is voedselhulp niet meer nodig, maar elke lokale Voedselbank mag zelf besluiten om klanten langer voedselpakketten te geven.

Ouderen en chronisch zieken

Wilhelmien Verest is bij de Voedselbank Eindhoven verantwoordelijk voor de intake van nieuwe en bestaande klanten. "We toetsen ieder half jaar of mensen nog aanspraak maken op onze hulp", zegt Verest. "Steeds vaker zien we geen verbetering in de financiële situatie. Het gaat dan vaak om oudere, chronisch zieke of invalide klanten. Die laten we dan toch maar toe."