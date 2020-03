Corona-overzicht: zeker 19 besmettingen, wereldeconomie groeit half procent minder

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? Hieronder geven we een samenvatting:

Er zijn vandaag zeker negen nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Daarmee staat de officiële teller op negentien. De nieuwste patiënt is een kind van 5 jaar uit Alphen aan den Rijn, dat vermoedelijk vorig week besmet raakte tijdens een vakantie in Noord-Italië. De kleuter is na de vakantie niet meer op school geweest en zit in thuisisolatie.

Voor zover bekend is de kleuter uit Alphen aan den Rijn het tweede kind bij wie het corona-virus is vastgesteld. Eerder gebeurde dat bij het jongste kind van een besmette vrouw uit Amsterdam. Volgens het RIVM is het niet nodig om scholen te sluiten. Kinderen die terugkomen uit risicogebieden en luchtwegklachten hebben moeten thuisblijven en goed uitzieken, zegt het instituut.

Crisisoverleg

Is het coronavirus nog beheersbaar in Nederland? Ja, zeggen experts. Het wordt wel lastiger als er meer patiënten bijkomen bij wie de besmetting niet te koppelen is aan een verblijf in een risicogebied.

Het kabinet heeft in ieder geval besloten om morgen voor crisisoverleg bij elkaar te komen. Het overleg heet officieel het MCCB (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing). Een deel van de ministers wordt bijgepraat over de effecten van het coronavirus op bijvoorbeeld de economie en het openbare leven.

De uitbraak van het coronavirus remt de wereldeconomie en kost een half procent economische groei, voorspelt de OESO. Dat is de internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Eerder werd gerekend op een groei van 2,9 procent voor de mondiale economie.

Premier Rutte ging vandaag op bezoek bij de GGD: