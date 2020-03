Gökmen T. 'vertoont alleen maar respectloos gedrag' op eerste zittingsdag

Over zijn motieven vertelde T. vandaag niets. Maar uit details in de reconstructie blijkt dat hij is geïnspireerd door het jihadisme. Op het vuurwapen dat gebruikt werd bij de aanslag had hij een boodschap geschreven: ik hou van Allah, verkies de sharia boven democratie en wil mensen de pijn van moslims laten voelen.

Toch zeiden familieleden van T. helemaal niets te hebben gemerkt van een radicaal gedachtegoed. Volgens zijn moeder gedroeg hij zich voor de aanslag niet anders dan normaal.

'Parttime-moslim'

Zijn broer zei dat Gökmen T. zijn leven juist wilde beteren na een tijd in de gevangenis te hebben gezeten. "Ik merkte niets aan hem, hij was zoals hij altijd was. Hij hield zich absoluut niet aan de regels van de islam." Familieleden omschreven T. als een 'parttime-moslim': iemand die soms bad en meedeed aan de ramadan, dan weer gokte en alcohol dronk.

De verdachte heeft een lang strafblad. Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft en zwakbegaafd is. Advocaat André Seebregts vroeg de rechtbank om zijn cliënt in rustig tempo en in eenvoudige bewoordingen te vertellen wat er in het rapport staat.

Daarop bespuugde T. zijn raadsman.

Afgevoerd

Daarmee was volgens de rechtbank de "ondergrens" bereikt. T. werd afgevoerd door beveiligers. Maar nabestaanden willen hem er wel graag bij hebben, wanneer ze het woord nemen aan het einde van de zittingsdag. "Jij, die helemaal niks van je eigen leven weet te maken, dacht het recht te hebben onschuldige mensen te vermoorden", sprak een van hen tot T..

Ook morgen komen familieleden van omgekomen slachtoffers aan het woord in de rechtszaal. Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn vier dagen uitgetrokken. De strafeis wordt donderdag verwacht.