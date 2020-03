Kamer kritisch over vertragingen IND: 'Hoe gaat Broekers dit beteugelen?'

"Treurig, zorgwekkend, nog erger dan we wisten." Het zijn reacties van de regeringspartijen op het nieuws van NRC dat Immigratie- en Naturalisatiedienst IND dit jaar naar verwachting 70 miljoen euro moet betalen aan asielzoekers vanwege te trage procedures.

Dat bedrag is vier keer zo hoog als de inschatting van 17 miljoen euro die staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) in november aan de Tweede Kamer had gemeld.

"We wisten dat er grote problemen waren, maar dit is zorgwekkend", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. "Hoe gaat Broekers-Knol dit beteugelen? Want hier is die dwangsom niet voor bedoeld."

15.000 euro

De IND heeft zes maanden de tijd om asielaanvragen te beoordelen. Als dat langer duurt, kan een asielzoeker een dwangsom eisen voor elke dag extra vertraging. De vergoeding van maximaal 15.000 euro per persoon moet de IND dwingen om de procedure op tijd af te ronden.

De ChristenUnie wil dat de staatssecretaris met creatieve oplossingen komt om de doorloopsnelheid te vergroten. "Het is nog erger dan we wisten", zegt Kamerlid Voordewind. "Het is nooit de bedoeling geweest dat het zo in de miljoenen zou lopen."

De oplopende wachttijden bij de IND zijn opvallend omdat het aantal asielaanvragen afgelopen jaar licht is gedaald van 30.380 naar 29.435 en er ook geen onverwachte pieken waren.

Vrij oenig

De VVD wil een aanpassing van de regeling om een einde te maken "aan de torenhoge dwangsommen voor asielzoekers", laat Kamerlid Becker weten. D66-Kamerlid Groothuizen noemt het treurig dat de wachttijden zo lang zijn. "In de praktijk loopt het in het honderd, dat is vrij oenig. Je vraagt je af of het management van de IND wel op orde is."

Dat vraagt de oppositie zich ook af. Van Ojik (GroenLinks) zoekt het een treetje hoger dan het IND-management, bij de staatssecretaris die politiek verantwoordelijk is. "Dat het opeens 70 miljoen is in plaats van 17 miljoen... Het tekent de onkunde. Dan heb je geen idee wat je aan het doen bent."

Door de plee

Wilders zegt op Twitter: "Nederland is gek geworden". PvdA-Kamerlid Kuiken heeft het over "geld door de plee spoelen". En SP'er Van Dijk vraagt zich af of de staatssecretaris nog wel "in control" is.

Staatssecretaris Broekers-Knol noemt de oplopende dwangsommen tegenover NRC "een ernstige situatie". Ze belooft deze week de Tweede Kamer te informeren over maatregelen om de wachttijden bij de IND onder controle te krijgen.