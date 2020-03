'Kosten verlaging maximumsnelheid twee keer zo hoog als gedacht'

Rijkswaterstaat denkt 19 miljoen euro kwijt te zijn aan de verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur. Dat zegt de wegbeheerder tegen De Telegraaf. Eerder schatte Rijkswaterstaat de kosten voor de operatie nog op 7 à 8 miljoen euro.

Op 16 maart gaat de nieuwe maximumsnelheid in. Het kabinet besloot daartoe in november om de stikstofuitstoot te verlagen en zo ruimte te creëren voor de bouw.

In het eerder genoemde bedrag waren volgens Rijkswaterstaat nog niet alle kosten verwerkt. "Dat waren de eerste inschattingen van de kosten tot half maart, ook daarna moet er nog het nodige gebeuren. Zo worden er dan nog hectometerbordjes met snelheidsaanduiding geplaatst, draaiborden bij de spitsstroken aangepast", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat in de krant.

Ruim 4000 verkeersborden moeten worden aangepast, vervangen of geplaatst. Ook zijn er aanpassingen nodig in de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat.

Alle zeilen bijzetten

De werkzaamheden beginnen op donderdagavond 12 maart, kondigde minister Van Nieuwenhuizen in december aan. Daarna wordt het een paar dagen keihard werken, zegt Rijkswaterstaat. "We moeten echt alle zeilen bijzetten om te zorgen dat alles klaar is als op 16 maart om 06.00 uur het nieuwe snelheidsregime ingaat. Er zijn nu al 700 tot 800 mensen dagelijks druk bezig alles voor te bereiden."

Die mankracht is hard nodig, zegt de woordvoerder,"want het is meer werk dan we dachten". Volgens hem is er al veel voorwerk gedaan. "Op veel snelwegen staan de nieuwe borden al, maar zijn ze nog afgeplakt of hangt er een zak overheen. Dus over twee weken hoeft er dan alleen maar iets onthuld te worden."

In november zei de politie al dat er na 16 maart geen extra snelheidscontroles komen. Dat herhaalt een woordvoerder vandaag in De Telegraaf. "Maar we zullen altijd met mobiele radarsets onderweg zijn en op onverwachte momenten langs de kant staan. Automobilisten moeten niet denken dat ze vrij spel hebben."