Politie niet van plan 100 km/u extra te controleren, 'wel meer boetes mogelijk'

De politie is niet van plan om extra te gaan handhaven op de snelweg, als de maximumsnelheid volgend jaar omlaag wordt gebracht naar 100 kilometer per uur. "Wij blijven handhaven met de mensen en middelen die ons ter beschikking staan", laat een woordvoerder weten.

De politie zegt geen capaciteit te hebben om vaker dan nu te controleren. Bovendien wordt er volgens de politie al relatief veel gehandhaafd op de Nederlandse wegen. Dat gebeurt met trajectcontroles, mobiele radarsets en surveillance-auto's.

Hoewel de politie het aantal controles niet wil verhogen, zou het kunnen dat er wel meer boetes worden uitgeschreven. Bij een lagere maximumsnelheid rijden nu eenmaal meer mensen te hard, merkt de politie. "Als je controleert op een 100-weg, vang je meer hardrijders dan op een 130-weg."

Onbemande flitspaal

De politie en andere betrokken partijen gaan nog wel onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn om extra te handhaven, als dat volgend jaar toch nodig wordt geacht. Zo deden de politie en het Openbaar Ministerie onlangs proeven met een onbemande flitspaal die werd neergezet bij wegwerkzaamheden.

Minister Van Nieuwenhuizen kon gisteren nog weinig zeggen over mogelijke extra handhaving. "Hoe we het exact gaan uitwerken, daar komen we nog op terug", zei Van Nieuwenhuizen.