'Tienduizenden Oeigoeren slachtoffer van dwangarbeid voor bekende merken'

In China zijn tienduizenden Oeigoeren het slachtoffer van dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen in en rond fabrieken, concluderen Australische onderzoekers in het rapport 'Uyghurs for sale'. In sommige gevallen zijn de mensen rechtstreeks verplaatst van detentiekampen naar fabrieken elders in China, meldt het Australian Strategic Policy Institute.

Volgens de onderzoekers zijn tussen 2017 en 2019 zeker 80.000 mensen naar de fabrieken gebracht en daar tewerkgesteld, en gebeurt dat in omstandigheden die "sterk lijken op dwangarbeid". De arbeiders leven afgezonderd van andere mensen en moeten buiten werktijd verplicht Mandarijn leren en ideologische trainingen volgen.

Ook worden ze continu in de gaten gehouden en mogen ze hun religie niet uitoefenen. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid in China, die worden onderdrukt en gediscrimineerd.

Constante angst

De onderzoekers hebben op basis van openbare informatie, satellietfoto's en mediaberichtgeving geconcludeerd dat de Oeigoeren in 27 fabrieken in negen Chinese provincies werkzaam zijn. De fabrieken werken voor 83 grote internationale merken in allerlei branches. Onder meer Adidas, Apple, BMW, Bosch, Huawei, Nike, Nokia, Puma, Volkswagen en Zara worden genoemd. Zij zijn "mogelijk niet" op de hoogte van de mensenrechtenschendingen, aldus de onderzoekers.

"Het is voor Oeigoeren extreem moeilijk om het werk te weigeren of aan het werk te ontsnappen", staat in het onderzoek. "Naast constant toezicht hangt de dreiging van willekeurige detentie boven hun het hoofd van deze mensen." Oeigoeren die China hebben verlaten en in de fabrieken hebben gewerkt, zeggen dat er een constante angst hangt om teruggestuurd te worden naar een gevangenis of een detentiekamp.

Adverteren

Met het werk van de Oeigoeren wordt in China ook volop geadverteerd. Op internet verschijnen meer en meer advertenties voor "door de overheid gesponsord werk". In een advertentie worden de voordelen van Oeigoeren opgesomd. "Een semi-militair management, bestand tegen beproevingen, geen verlies van personeel. Minimaal af te nemen: 100 medewerkers."

Ook staat in de advertentie dat fabrieksmanagers kunnen aanvragen dat in de fabriek 24 uur per dag toezicht wordt gehouden door de politie van de staat Xinjiang, waar de Oeigoeren vandaan komen. De 'levertijd' voor de werknemers is binnen 15 dagen.

De onderzoekers pleiten ervoor dat China westerse bedrijven "onbelemmerde" toegang geeft tot de fabrieken, zodat de bedrijven op hun beurt kunnen controleren of er sprake is van dwangarbeid en of de mensenrechten wel gerespecteerd worden. Ook willen de onderzoekers dat de bedrijven die in het rapport genoemd worden, direct actie ondernemen.

Hoe China de Oeigoeren in Xinjiang onder de duim houdt, leggen we je uit in onderstaande video: