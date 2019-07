Miljoenen Oeigoeren worden in China onderdrukt, en de situatie verslechtert

Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Peking de grip op Oeigoerse minderheid begon te versterken. Sindsdien is de regio veranderd in een politiestaat, zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Ze worden onderdrukt en gediscrimineerd. Op straat hangen vrijwel overal beveiligingscamera's en de overheid kan zelfs volledig meekijken op smartphones."

Destijds was de noordwestelijke provincie Xinjiang een onrustige regio. In het gebied waar de Oeigoeren wonen pleegde de bevolking aanslagen, omdat het onafhankelijk van China verder wilde. Door de reactie van de Chinese overheid liepen de gemoederen op. Uiteindelijk leidden geruchten dat Oeigoeren twee Han-Chinezen, de etnische meerderheid in China, zouden hebben verkracht tot in enorme gevechten tussen de twee bevolkingsgroepen. Demonstraties escaleerden en op 5 juli 2009 ontstonden er rellen. Honderden mensen kwamen aan beide kanten om het leven.

Sindsdien is de grip vanuit Peking op de regio toegenomen. "Want de Oeigoeren leven in een regio die belangrijk is voor China", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "De provincie Xinjiang is rijk aan grondstoffen, en is ook een cruciaal punt binnen de nieuwe zijderoute. Daarom is de regio economisch belangrijk."

Met die nieuwe handelsroute wil China de wereldhandel (nog) meer naar zijn hand zetten: