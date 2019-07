China dwingt toeristen in Oeigoerse regio malware te installeren

Bij toeristen die de grens van de Chinese provincie Xinjiang oversteken, wordt malware op hun telefoon geïnstalleerd. De software downloadt vervolgens onder andere contacten, berichten en agenda's. Dat onthult een internationaal journalistiek team, met onder andere The New York Times, The Guardian en Die Süddeutsche Zeitung.

In Xinjiang wonen veel Oeigoerse moslims, die door de Chinese overheid worden verdacht van terrorisme en daarom streng in de gaten worden gehouden.

'Alarmerend'

Toeristen moeten hun telefoon afgeven bij de grenscontrole. Dan wordt stiekem de app geïnstalleerd. Die zoekt ook ander materiaal dat in de ogen van de Chinese autoriteiten verdacht is, zoals islamitische pamfletten, maar ook bijvoorbeeld een opname van de Japanse metalband Unholy Grave of religieuze literatuur van de Dalai Lama.

"Erg alarmerend in een land waar de verkeerde app of het verkeerde nieuwsartikel downloaden ertoe kan leiden dat je in een detentiekamp komt", zegt Edin Omanovi, van de actiegroep Privacy International tegen The Guardian.

Strenge controle

De Oeigoeren in de provincie Xinjiang worden onderdrukt volgens de Verenigde Naties. Op straat en in moskeeën zijn camera's met gezichtsherkenningssoftware, inwoners moeten apps installeren die hun telefoon doorzoekt.

In strafkampen bevinden zich volgens de VN meer dan een miljoen Oeigoeren. China zelf noemt dat onzin, het zou gaan om 'opleidingskampen' voor extremisten en criminelen.