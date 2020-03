Pete Buttigieg trekt zich terug als presidentskandidaat voor de Democraten. Bronnen uit zijn campagneteam melden aan meerdere persbureaus dat hij dat de komende uren bekendmaakt.

Bij de Democratische voorverkiezingen was de 38-jarige oud-burgemeester de verrassende winnaar in de eerste staat Iowa. In de daaropvolgende staten deed hij het minder goed. Gisteren pakte oud-vicepresident Joe Biden de winst in South Carolina.

Volgens de campagnebronnen is Buttigieg onderweg naar zijn geboortestad South Bend, waar hij tot 1 januari burgemeester was. Daar zou hij bekendmaken dat hij zich terugtrekt.