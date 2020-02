Democraten: Buttigieg wint voorverkiezingen Iowa nipt voor Sanders

Na dagen vol problemen met de telling heeft de Democratische Partij de winnaar van de voorverkiezing in de Amerikaanse staat Iowa bekendgemaakt. Dat is de 38-jarige oud-burgemeester Pete Buttigieg geworden, die Bernie Sanders nipt achter zich laat, meldt de partij nu alle stemmen zijn geteld.

Buttigieg kreeg 26,2 procent van de stemmen tegen Sanders 26,1 procent. Elizabeth Warren kreeg 18 procent en Joe Biden, de grote favoriet om de Democratische kandidaat te worden, eindigde op 15,8 procent.

Het persbureau AP vindt het verschil tussen Buttigieg en Sanders van twee gedelegeerden van de 2152 te klein om een winnaar uit te kunnen roepen.

De Democratische partij stuurde gisteren nog aan op een hertelling van de stemmen. Door een computerfout werden de uitslagen niet goed doorgegeven en daardoor lieten de resultaten lang op zich wachten.

'Genoeg gehad van Iowa'

Of die hertelling er komt, is niet bekend, maar Sanders liet al weten dat het van hem niet hoeft. "Volgens mij hebben we wel genoeg gehad van Iowa, op naar New Hampshire", zei hij bij CNN.

De voorverkiezing in Iowa is de eerste van vele krachtmetingen bij de Democraten. Volgende week wordt er in New Hampshire gestemd en de komende maanden volgen de andere Amerikaanse staten.

Op dinsdag 3 november gaan de inwoners van de VS naar de stembus om de president van het land te kiezen. Ook de Republikeinen houden in veel staten voorverkiezingen, maar het staat al zo goed als vast dat president Trump voor de Republikeinen op het stembiljet staat.

Zijn tegenstanders tot nu toe, onder wie oud-parlementslid Joe Walsh en oud-gouverneur van Massachusetts Bill Weld, wordt weinig kans toegedicht. In meerdere staten is besloten om de voorverkiezingen maar te schrappen en de president te steunen.