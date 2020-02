Democratische Partij wil hertelling uitslag Iowa, Trump triomfeert

De Democratische Partij stuurt aan op een hertelling van de resultaten van de voorverkiezingen in de staat Iowa. Afgelopen maandag werden de uitslagen van kiezersbijeenkomsten op 1600 plekken in Iowa door een programmeerfout niet correct doorgegeven. Daardoor konden de eerste resultaten pas dinsdag worden gepresenteerd. Twee dagen later is 97 procent van de uitslagen bekend en zijn oud-burgemeester Pete Buttigieg en senator Bernie Sanders in een nek-aan-nekrace verwikkeld.

De partij is in verlegenheid gebracht door de technische problemen en de trage afwikkeling van de voorverkiezingen in Iowa. "Genoeg is genoeg", schrijft partijleider Tom Perez op Twitter. Hij wil een hertelling om het publieke vertrouwen te herwinnen.

De Republikeinen reageerden direct op het Democratische verzoek om hertelling; op Twitter werd geïnsinueerd dat de gevestigde orde binnen de Democratische Partij de goede resultaten van de progressieve kandidaat Sanders wil verbloemen.

Trump toegejuicht

In scherp contrast zijn de Republikeinen vandaag uitstekend gestemd; in het Witte Huis was brede bijval voor president Trump nadat er gisteren een eind was gekomen aan de impeachmentprocedure in het Congres. In een toespraak tot Republikeinse Congresleden, ambtenaren en Trump-gezinde journalisten stond de president uitgebreid stil bij de - in zijn woorden - oneerlijke en corrupte pogingen om hem uit zijn functie te zetten.

"Ik heb fouten in mijn leven gemaakt, dat geef ik toe", zei Trump. "Maar dat heeft uiteindelijk hiertoe geleid", vervolgde hij terwijl hij de voorpagina van The Washington Post omhoog hield met de kop "Trump vrijgesproken".

Ook zei Trump dat hij denkt dat andere presidenten dit nooit hadden kunnen doorstaan: