'Chaos en verwarring' bij Nederlanders in quarantaine in Abu Dhabi

In Abu Dhabi zitten tientallen Nederlanders al dagen vast in hun hotel. Zij zijn in quarantaine geplaatst nadat was gebleken dat twee stafleden van een Italiaanse wielerploeg besmet zijn met het coronavirus. Het overgrote deel bestaat uit een televisieploeg die de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten in beeld heeft gebracht.

De situatie is er "chaotisch, maar gelaten", zegt een geïsoleerde Nederlander met wie de NOS sprak. Zijn identiteit wordt niet gemeld omdat de man van de instanties een geheimhoudingsverklaring heeft moeten tekenen over de gang van zaken in de Emiraten.

Donderdag kreeg de man plots te horen dat hij het hotel in Al Mirfa niet mocht verlaten. Een dag later werd hij op last van de autoriteiten naar een ander hotel verplaatst en bij binnenkomst getest. Vervolgens ontstond er een periode van verwarring. "Er wordt heel erg slecht gecommuniceerd", aldus de Nederlander.

Wonderlijk regime

Gisteravond was de verwarring compleet. Samen met andere Nederlanders kreeg hij rond 22:00 uur het bericht dat hij mocht vertrekken, hoewel er nog geen uitslag van de test binnen was. Na het uitchecken bleven plots de deuren gesloten. "Waarom bleef onduidelijk, maar wij moesten weer terug naar onze kamer en konden de koffers weer uitpakken."

Het regime in het hotel noemt hij "wonderlijk". Zo brengen hotelmedewerkers met mondkapjes op het ontbijt en de lunch op de kamers, maar voor het diner moeten de Nederlanders zelf naar het restaurant.

Door het gebrek aan informatie gaan er allerlei geruchten in het hotel rond, merkt hij. Bijvoorbeeld over de mogelijke besmettingshaard. Hij is zelf niet ongerust, maar heeft wel behoefte aan frisse lucht, want "mijn hotelkamer heeft geen ramen of balkon".

Eerste uitslagen

Vandaag kwamen de eerste uitslagen van de hotelgasten in quarantaine binnen en mochten de negatief geteste mensen vertrekken. Uit de groep van de Nederlander konden twaalf Nederlanders en een Noor het hotel verlaten. Eerder maakte het ministerie van Volksgezondheid in het land al bekend dat alle wielrenners en teamleden niet besmet zijn geraakt. Zelf is hij nog in afwachting van de uitslag.