'Het coronavirus: feiten en fabels' samengevat in video's

Het coronavirus duikt in steeds meer landen op, vandaag ook voor het eerst in Nederland. Zijn we daar goed op voorbereid? Wat zijn dan de gevolgen voor de samenleving? En hoe gevaarlijk is het virus eigenlijk? Vanavond werden deze en andere vragen beantwoord in de speciale NOS-uitzending Het coronavirus: feiten en fabels.

Het belangrijkste nieuws kwam aan het eind van het programma, toen minister Bruins voor Medische Zorg een briefje toegestopt kreeg van zijn medewerker. Daarop stond dat er in Nederland voor het eerst iemand is besmet met het coronavirus, een man van rond de 50 die onlangs in de Noord-Italiaanse regio Lombardije was geweest. Bruins las het briefje voor: