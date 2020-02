Zorg dreigt in de knel te komen door tekort aan mondkapjes

"Helaas moeten we al veel mensen teleurstellen", zegt Pieter-Jan Prins van groothandel Hofmeester. Ook zij kunnen de enorme vraag niet aan en hebben een quotum ingesteld. "Er zitten vijftig mondkapjes in een doos. We leveren er maximaal vijf, ook wanneer er veertig dozen worden besteld."

Het bedrijf importeert de mondkapjes uit China. "Onze grootste leverancier daar heeft al gezegd dat ze niks meer leveren de komende maanden. Ze produceren alleen nog maar voor hun eigen land."

Die grote vraag doet ook wat met de prijs van de mondkapjes. "Eerst verkochten we ze vanaf 5 euro per doos, nu is dat al zo'n 8 euro", zegt Prins. "Bij onze concurrenten stijgen de prijzen ook." Toch gaat het bedrijf niet voor de hoofdprijs. Ze hebben ervoor gekozen alleen Nederlandse en Belgische klanten te bedienen. "We kunnen de mondkapjes voor veel hogere prijzen verkopen in China, maar dat doen we niet."

Gezamenlijke inkoop

Zowel de vereniging van tandartsen als het het Nederland Huisartsen Genootschap wil een oplossing voor de leverproblemen. Ze hebben bij het ministerie van Volksgezondheid gevraagd om een inventarisatie van beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.

De minister onderzoekt nu of er in Europa centraal kan worden ingekocht, zodat niet het ene land gaat hamsteren en een ander land daardoor in de problemen komt.