Man in Tilburg besmet met coronavirus

In Nederland is een eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man van rond de 50 jaar. Hij is gisteren opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en verblijft daar in isolatie. Volgens burgemeester Weterings gaat het naar omstandigheden goed met hem.

De patiënt was kortgeleden in Lombardije, in Noord-Italië, heeft het RIVM bekendgemaakt. Lombardije is een van de zwaarst getroffen regio's van Italië: er zijn in totaal nu 528 besmettingen in het land, met zeventien dodelijke slachtoffers.

De GGD onderzoekt waar de Nederlander de afgelopen dagen is geweest en met wie hij contact heeft gehad. Het is niet bekend of de man nog carnaval gevierd heeft.