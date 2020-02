Voor de zoveelste keer vluchten, ditmaal tot aan de Turkse grensmuur

Waarom laat Turkije de vluchtelingen niet binnen?

Zo simpel is het niet, legt Turkije-correspondent Melvyn Ingleby uit. "President Erdogan ligt hier enorm onder vuur vanwege de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die al in het land zijn. In het begin waren de Turken heel gastvrij, maar inmiddels is er grote onvrede over deze vluchtelingen, zeker nu er een economische crisis is. En de oppositie speelt daarop in."

Daarnaast speelt mee dat er naar schatting nog zo'n 20.000 jihadisten vechten in Idlib. Een deel van hen kan zich schuilhouden als vluchteling in de kampen.

De Turkse regering ziet volgens Ingleby het liefste dat er een speciale, veilige zone komt in Noord-Syrië. Een gebied waarin zowel de nieuwe als de oude groep Syrische vluchtelingen uit Turkije worden opgevangen. "Dit scenario is in de realiteit onwaarschijnlijk. De toekomst hangt vooral af van wat er uit de onderhandelingen komt tussen de Russen en Turken", zegt de correspondent.