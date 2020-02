Leger Syrië heeft zuiden Idlib in handen, maar rebellen heroveren belangrijke stad

Het Syrische leger heeft het zuiden van de provincie Idlib na een offensief van enkele dagen stevig in handen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat is gevestigd in het Engelse Coventry, meldt dat de regeringstroepen zo'n zestig steden en dorpen hebben veroverd. Die liggen niet alleen in Idlib, maar ook in de daaraan grenzende provincie Hama.

De rebellen op hun beurt hebben met steun van Turkse troepen de strategisch gelegen stad Saraqeb heroverd op het leger, zegt het Observatorium.

De stad ligt op een knooppunt van twee autowegen. Een daarvan verbindt de twee belangrijkste steden in het land met elkaar: de hoofdstad Damascus en het noordelijk gelegen Aleppo. De andere weg loopt van het oosten van Syrië tot de westkust aan de Middellandse Zee.

Door de hevige gevechten van de laatste weken zijn volgens de VN bijna een miljoen mensen in de regio op de vlucht. Rusland, dat het Syrische leger steunt, spreekt overigens tegen dat Saraqeb weer onder controle staat van de rebellen.

Belangrijke overwinning

Drie weken geleden had het Syrische leger Saraqeb juist veroverd op de rebellen, wat gold als een belangrijke overwinning. Idlib is de enige regio in Syrië die nog gedeeltelijk in handen is van de rebellen, die met Turkse steun opereren in wisselende coalities van strijdgroepen.

Turkije heeft geëist dat het leger zich voor het eind van de maand uit Idlib terugtrekt en dreigt anders zijn militaire activiteit in Syrië op te schroeven.

De Turken hebben al duizenden manschappen en vrachtwagens vol materieel ingezet in Noordwest-Syrië. Het Syrische leger krijgt in zijn strijd tegen de rebellen niet alleen hulp van Russische luchtmacht, maar ook van Iraanse milities.

Waar draait de oorlog in Syrië om? En welke partijen doen mee aan de strijd? We leggen het uit: