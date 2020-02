Regen, regen, regen: de droogte is (nagenoeg) voorbij

Met alle regen van de laatste maanden is de droogte in Nederland voorbij. Voor het eerst sinds de zomer van 2018 staat het grondwaterpeil op normaal.

"We zijn van ver gekomen. En als we gewoon een gemiddelde maand maart hebben qua neerslag zitten we goed", zegt Minke Huurmink van Waterschap Rijn en IJssel bij Omroep Gelderland.

De droogte was een groot probleem in de afgelopen twee jaar. Nog geen jaar geleden luidden verschillende dijkgraven de noodklok. Zij noemden de droogte bedreigend voor de natuur en de boeren. En dat was nog voor de warme en relatief droge zomer van vorig jaar. Met de grote hoeveelheden regen deze winter lijken de problemen nu zo goed als voorbij.

Toch nog voorzichtig

"Het neerslagtekort was op sommige plekken heel groot, waardoor je zag dat alle neerslag werd opgeslokt door de grond en niet in de sloten terechtkwam", zegt Janneke Lagasse van het Waterschap Scheldestromen bij Omroep Zeeland. "Pas nu zie je dat er weer water komt te staan in de sloten, die op sommige plekken al heel lang droog stonden."

"Ten opzichte van vorig jaar staan we er beter voor bij de start van het nieuwe groeiseizoen", zegt droogte-expert Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel. Maar toch is hij nog voorzichtig. "We hebben nog steeds gebieden waar het water laag staat voor de tijd van het jaar. Dus we hopen dat er in maart nog wel de normale hoeveelheid neerslag valt. Dan gaan we met een wat geruster hart het groeiseizoen in."

Overlast

Tegelijkertijd ontstaat hier en daar wel wateroverlast, nu het maar blijft regenen. Wetterskip Fryslân zet zelfs alle poldergemalen op maximale capaciteit in, meldt Omrop Fryslân.

Het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal bij Lemmer pompen water naar het IJsselmeer. Kleinere gemalen in de rest van Friesland pompen water naar de Waddenzee. Omdat dit weekend opnieuw veel regen wordt verwacht, malen de Friese gemalen voorlopig op volle kracht door.

Akkerbouwer Bert Sloetjes uit de Achterhoek is blij met al die regen. "Tot en met half mei heb ik geen last meer van droogte. Pas sinds afgelopen weekend blijft er wat water staan op het land. Daarvoor was de grond na een halve dag droog als het een keer regende", zegt hij.

Hij benadrukt ook meteen dat het wel moet blijven regenen. "De hoge grondwaterstand van nu kan mijn gewassen bij nieuwe droogte niet volledig redden; dat water bereikt het midden van mijn land namelijk niet. Mijn percelen hebben naast slootwater ook regen uit de lucht nodig."

