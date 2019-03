Dijkgraven luiden noodklok: droogte nog steeds groot probleem

In Friesland staat het grondwater tussen de 10 en 20 centimeter te laag, zegt Van Erkelens. Daarom pompen de gemalen deze winter extra water uit het IJsselmeer in de Friese boezem. "Meestal hebben we natte winters en dan vult het zich vanzelf weer aan, maar dat is in deze winter ook weer niet gebeurd."

In Waterschap De Dommel vreest de dijkgraaf, hier watergraaf geheten, zelfs harde maatregelen om het grondwaterpeil te helpen herstellen. "Als we de grondwaterstand niet voor 1 april op peil krijgen, dan moeten we voor een groot gedeelte van ons gebied per 1 april een beregeningsverbod voor grasland instellen", zegt watergraaf Lex Huijbers.

Het betekent dat boeren geen sloot- of grondwater mogen gebruiken om hun land mee te besproeien. Een verbod kan grote gevolgen hebben, weet de watergraaf. "Je maakt je zorgen als je een beregeningsverbod moet gaan afkondigen voor een sector die het vorig jaar al moeilijk heeft gehad. En je hebt dan geen keus."

Wat moet er gebeuren?

De kans is groot dat als het grondwaterpeil zo laag blijft, ook andere waterschappen een beregeningsverbod zullen afkondigen. Boeren komen dan klem te zitten, want hun grond is dan al te droog door het lage waterpeil en sproeien mag dan niet meer. Oogsten zullen daar weer door getroffen worden, vreest de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Veel boeren worstelen nog met de schade van afgelopen jaar, zegt Jaap van Weenum, voorzitter Akkerbouw van de LTO. "De boeren hier in Brabant hebben continu beregend het afgelopen jaar, om toch de gewasopbrengsten te halen. En ondanks die beregening zijn op heel veel plekken de opbrengsten behoorlijk lager uitgevallen."

De Tweede Kamer besloot enkele weken geleden dat er een brede weerverzekering moet komen voor boeren. Die verzekering kan schade als gevolg van het niet besproeien van het land en andere extreme weersomstandigheden afdekken. Om deelname aantrekkelijk te maken, wil de Kamer de assurantiebelasting op deze verzekering kwijtschelden. Maar dat moet nog met andere EU-landen afgestemd worden en is daarom op zijn vroegst in 2020 mogelijk.

Ondergrondse opslag

LTO pleit voor een spaarloonregeling voor boeren, zodat die in goede jaren winst onbelast in een spaarpot kunnen stoppen, waar ze in slechte jaren weer uit kunnen putten. Het ministerie van Landbouw zegt dat ze dit plan in een werkgroep risicobeheer zullen bespreken, naast andere opties.

Kunnen de boeren dan alleen maar lijdzaam toezien? Dijkgraaf Toine Poppelaars laat een watersysteem zien bij een boer in het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. De boer zuivert water uit de sloot en slaat dat ondergronds op, als buffer voor extreme tijden. "Het biedt twee voordelen: het grondwaterpeil wordt op peil gebracht en de boer houdt een zoetwaterbuffer over, voor extra water in de zomerperiode."

Volgens dijkgraaf Poppelaars wordt dit de toekomst. "Die noodzaak is wel aanwezig. Dat het niet alleen het waterschap is dat faciliteert, maar dat ook de agrariërs zelf zijn. Die moeten gaan investeren in een adequate zoetwatervoorziening."