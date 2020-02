Gratis menstruatieproducten voor Schotse vrouwen, 'taboe bespreekbaar maken'

Alle vrouwen in Schotland kunnen binnenkort gratis menstruatieproducten krijgen, heeft het Schotse parlement bepaald. Studenten hoeven al sinds 2018 niet meer te betalen voor bijvoorbeeld maandverband en tampons, maar dat gaat dus voor alle Schotse vrouwen gelden.

Schotland was het eerste land dat menstruatieproducten gratis ging aanbieden op scholen en universiteiten. Binnenkort wordt het ook het eerste land dat dat voor alle vrouwen doet.

Het is de bedoeling dat menstruatieproducten voortaan op openbare plaatsen te krijgen zijn, zoals in apotheken, buurthuizen en bij jeugdclubs.

Taboe op menstruatie

"Het zou een mijlpaal zijn voor het normaliseren van menstruatie in Schotland", zegt de indiener van het wetsvoorstel, Monica Lennon. Het is onderdeel van het plan om menstruatie-armoede aan te pakken. Veel vrouwen hebben geen geld voor het kopen van bijvoorbeeld maandverband en tampons.

"Een op de vier Schotse vrouwen heeft er weleens mee te maken", zegt NOS-correspondent Tim de Wit. "Je hoort schrijnende verhalen van meisjes die zakdoekjes of een sok gebruiken en tijdens hun ongesteldheid dagen niet op school verschijnen."

Hulporganisatie Plan International heeft onderzoek gedaan naar menstruatie-armoede. "Er is een groot taboe op menstruatie. Op menstruatie-armoede al helemaal", zegt een woordvoerder. "Mensen kloppen niet graag aan bij anderen voor menstruatieproducten. Het hoeft niet duur te zijn, maar als je keuzes moet maken, wordt het geld vaak aan andere dingen uitgegeven."

"Als een overheid erkent dat het een probleem is, wordt het hopelijk bespreekbaar gemaakt", voegt zij daar nog aan toe. "Het is in ieder geval een signaal dat menstruatie normaal is." Ze vindt dat andere landen het voorbeeld van Schotland moeten volgen.

Plannen

De meerderheid in het Schotse parlement stemde voor het wetsvoorstel, maar er kunnen nog wijzigingen voorgesteld worden. Volgens sommige partijen moet er nog veel gebeuren om het voorstel betaalbaar te maken en uit te voeren. De regering schat dat het omgerekend 25 miljoen euro per jaar zal kosten.

In zowel Engeland als Wales gaan stemmen op om het Schotse voorbeeld te volgen als in de praktijk blijkt dat het goed werkt.