Menstruatie-armoede: geen geld voor maandverband, dan maar wc-papier

Wc-papier, luiers of lappen stof: in het Verenigd Koninkrijk heeft één op de tien meisjes daar wel eens gebruik van gemaakt omdat ze menstruatieproducten niet kon betalen. Bijna de helft van de Engelse meisjes heeft minstens één schooldag gemist omdat ze geen menstruatieproducten had. In Schotland, waar dat nog meer was, maakte de regering sanitaire producten gratis voor scholieren en studenten, als eerste land in de wereld. Het trok daar zo'n 6 miljoen euro voor uit.

In het Verenigd Koninkrijk is er relatief veel bekend over dit onderwerp omdat er al veel onderzoek naar is gedaan. Maar nu blijkt ook uit onderzoek van Plan Nederland, een ontwikkelingsorganisatie, dat ook in Nederland menstruatie-armoede voorkomt. Ruim duizend meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar werd gevraagd naar hun ervaringen met menstrueren. Ongeveer één op de tien heeft wel eens problemen gehad om aan menstruatieproducten te komen omdat er geen geld voor was. Ook zei zo'n twee procent soms een tampon of maandverband te hebben hergebruikt vanwege de kosten.

Feministisch platform De Bovengrondse deed eerder onderzoek naar het onderwerp. De actiegroep sprak met vijftig organisaties, waaronder verschillende afdelingen van Het Leger des Heils en de Voedselbank in Nederland. De Voedselbanken in Utrecht en Amsterdam schatten dat het probleem daar onder honderden mensen speelt. En ook bij opvanglocaties voor dakloze Nederlanders wordt geregeld om menstruatieproducten gevraagd.

Geen menstruatieproducten kunnen betalen, kan zorgen voor ongemak, bijvoorbeeld doordat maandverband niet op tijd wordt vervangen. Dat kan weer leiden tot irritaties of zelfs infecties. Maar behalve ongemak levert menstruatie-armoede ook problemen in het dagelijks leven op, zoals het missen van schooldagen. In het Verenigd Koninkrijk zijn daar voorbeelden van bekend.