Nieuwe aanwijzing in onderzoek naar bombrieven

De politie van Amsterdam laat weten dat er een nieuw aanknopingspunt is in het onderzoek naar de bombrieven die sinds eind vorig jaar worden verstuurd. Op de meest recente enveloppen gebruikt de afperser als afzender het niet-bestaande bedrijf Skysence Trading. Ook gebruikt de dader een bestaande postcode en een bestaand huisnummer in Den Haag.

Sinds eind vorig jaar worden er dreig- en bombrieven naar bedrijven gestuurd. Dat is het werk van een afperser, die vraagt om betaling in bitcoins. Onder andere bij het hoofdkantoor van de ING en een postsorteercentrum van ABN Amro waren er lichte explosies. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie maakte al eerder details bekend over de bombrieven. Zo werd in het tv-programma Opsporing Verzocht de handtekening in de brief getoond, evenals de batterijen en souvenirzakjes uit Delft die de afperser gebruikt.