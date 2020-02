Wantrouwen bij Iraniërs over corona: 'Regering vertelt niet de waarheid'

'Diepgeworteld wantrouwen'

In de straten van de hoofdstad Teheran is het opvallend rustig, zeggen verschillende Iraniërs tegen de NOS. "Uit voorzorg blijf ik liever binnen", vertellen zij. Ook voetbalwedstrijden en concerten zijn afgelast. Scholen zijn minstens een week dicht. In de straten hangen banieren en de regering stuurde sms'jes met informatie hoe je besmetting voorkomt.

Het wantrouwen richting de overheid zit diep, vertelt de Nederlandse-Iraanse Sara Mehrinejad. Ze heeft dagelijks contact met familie en vrienden in Iran. "Er is weinig informatie over het virus, en als die er is, vraagt iedereen zich af of die betrouwbaar is. Nog maar weinig mensen geloven de regering."

In het achterhoofd van velen zitten de berichten over het neergestorte Oekraïense vliegtuig, begin dit jaar. Dagenlang ontkende de regering erachter te zitten, maar uiteindelijk gaf de luchtmacht toe het toestel zelf per abuis uit de lucht te hebben geschoten.