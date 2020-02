Ex-president van Egypte Mubarak (91) overleden

De oud-president van Egypte Hosni Mubarak is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat zegt zijn zoon tegen Egyptische media. Mubarak was al lange tijd ziek.

In 2011 werd hij afgezet, na dertig jaar met harde hand te hebben geregeerd. Zijn gedwongen vertrek was het gevolg van de zogenoemde Arabische Lente, een reeks opstanden in de Arabische wereld die eind 2010 begon in Tunesië. Hij trad af na wekenlange demonstraties op het Tahrirplein in Caïro.

In 2012 werd Mubarak veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de dood van 800 betogers in Egypte. Volgens de rechter gaf hij legerofficieren de opdracht hen neer te schieten. Tegen hem was de doodstraf geëist. In 2014 werd het proces overgedaan.

In 2015 werden hij en zijn zonen in een ander proces veroordeeld voor corruptie. Die straf zat hij uit.

Vrijgelaten

De rechtszaak over het doodschieten van demonstranten liep intussen nog. In maart 2017 kwam Mubarak op vrije voeten, nadat hij in die zaak was vrijgesproken door de hoogste rechters van het land. Vanwege zijn gezondheidsproblemen verbleef hij jaren in een militair ziekenhuis.

Mubarak was de derde generaal die het land leidde sinds de militaire staatsgreep van 1952.