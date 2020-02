Zinkend Jakarta kampt opnieuw met overstromingen

Directe oorzaak van de overstromingen is de al dagen aanhoudende regen. Dat is niet ongewoon in deze tijd van het jaar, maar Jakarta kampt met bodemdaling als gevolg van het jarenlang onttrekken van grondwater. Op sommige plaatsen daalt de bodem met 10 tot 15 centimeter per jaar. In januari kwamen bij overstromingen meer dan zestig mensen om het leven.

In Jakarta en de onmiddellijke omgeving wonen en werken 30 miljoen mensen. Om van de problemen af te komen, wil president Joko Widodo op het eiland Borneo een nieuwe hoofdstad bouwen.

Nieuwsuur maakte in oktober deze reportage over de waterproblemen in Jakarta en de plannen voor een nieuwe hoofdstad: