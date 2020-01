Dodental overstromingen Jakarta loopt verder op

In Indonesië zijn opnieuw lichamen geborgen van mensen die zijn omgekomen door de overstromingen en aardverschuivingen rond de hoofdstad Jakarta. Het dodental staat nu op 53, terwijl hulpverleners nog zoeken naar mensen in de modder.

De watersnood ontstond door hevige regenval rond de jaarwisseling. Het is de dodelijkste overstroming sinds 2007; toen kwamen in tien dagen tijd 80 mensen om het leven.

Regen opwekken

Er wordt de komende dagen meer regen in het gebied verwacht. Meteorologen houden er rekening mee dat de extreme regenval de komende weken aanhoudt. De Indonesische overheid is gisteren op sommige plaatsen begonnen met het kunstmatig opwekken van regen, om te voorkomen dat er in het overstromingsgebied meer neerslag valt.

Een kleine 400.000 mensen in de regio-Jakarta zijn hun huis uit gevlucht, naar veiligere hoger gelegen plaatsen. Op sommige plekken is het waterpeil gestegen tot 6 meter.

De overstromingen hebben ook geleid tot grote problemen met de stroomvoorziening. In honderden buurten en wijken hebben mensen dagenlang zonder elektriciteit gezeten. Mensen wordt gewaarschuwd om na het opstarten hun apparaten goed droog te maken, om elektrische schokken te voorkomen.