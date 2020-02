Forum zet juridische stappen tegen tv-programma Buitenhof door

Forum voor Democratie zet de juridische procedure tegen het tv-programma Buitenhof door. Een woordvoerder van de partij laat weten dat er een dagvaarding is gestuurd naar de VPRO, de omroep die verantwoordelijk was voor de uitzending van afgelopen zondag.

Daarin zei presentatrice Nathalie Righton dat Forum-leider Thierry Baudet vorige week in de Tweede Kamer opzien baarde "door te zeggen dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten". Een onjuist citaat, reageerde Baudet, die direct rectificatie eiste.

Uit het stenografisch verslag van het debat blijkt dat de politicus zei dat de EU veerdiensten opzet "om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa, om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn".

Parafrasering

Buitenhof kwam daarop gisteravond met een verklaring, waarin werd gesteld dat de uitspraken van Righton een juiste parafrasering zijn van de uitspraken van de Forum-leider en dat rectificatie daarom niet aan de orde is.

Forum vindt het onacceptabel dat Buitenhof "verzonnen citaten toeschrijft aan Thierry Baudet en die woorden vervolgens goedpraat door ze een 'parafrase' te noemen. Dat is lasterlijk en volstrekt onjuist", meldt de woordvoerder.

Vandaag is er overlegd met advocaten en dat heeft geresulteerd in een dagvaarding. Het is nog niet bekend wanneer een eventuele rechtszaak zal plaatsvinden.