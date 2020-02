Buitenhof weigert rectificatie: 'Baudet juist geparafraseerd'

Baudet spreekt van "schandelijke leugens" en "aperte onwaarheden" die rechtgezet moeten worden. Hij benadrukt dat zijn partij tegen elke vorm van racisme is en "dat we nooit onderscheid maken op welke grond dan ook: huidskleur, religie, afkomst, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat we dit Nederland beschermen en behouden, en dat we die immigratiestroom stoppen want het gaat gewoon niet met deze aantallen."

De Forum-leider zei deze week in de Tweede Kamer dat de EU "een soort immigratiemachine is gebleken". De Europese Unie zou veerdiensten opzetten "om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn".