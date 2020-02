Ontploffende opladers uit China, is bestellen binnen de EU de oplossing?

Nooit honderd procent veiligheid

Bij AliExpress gaat het dus niet altijd goed, maar de vraag is of dat bij Nederlandse (web)winkels wel altijd het geval is. Want alle keurmerken en regels kunnen niet honderd procent garanderen dat er nooit iets fout zal gaan. Dat blijkt alleen al uit de terugroepacties die je regelmatig ziet.

Paula de Jonge van de NVWA zegt daarover: "Wij kunnen niet alles controleren. Als er signalen zijn dat er iets fout gaat dan zoeken we dat uit. Maar het is niet zo dat wij elk product testen."

Ook in Nederlandse winkels kom je veel producten tegen die made in China zijn, maar dan is de verkoper verantwoordelijk voor de veiligheid. Verkopers hebben er ook belang bij dat hun producten goed zijn.

Daarom laten sommige bedrijven hun spullen al controleren in China, nog voor ze op de boot gaan. Of ze doen steekproeven op de producten als die in Nederland aankomen. "De kans dat producten deugen is daardoor veel groter dan wanneer je ze buiten de EU bestelt", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.