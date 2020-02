Katherine Johnson, vrouw achter de eerste maanlanding, overleden

De baanbrekende Amerikaanse NASA-medewerker Katherine Johnson is overleden, op 101-jarige leeftijd. Als briljante wiskundige was ze betrokken bij de vroege ruimtemissies van ruimtevaartorganisatie NASA. Ze maakte ook berekeningen voor de Apollo 11-missie in 1969, toen Neil Armstrong als eerste mens voet zette op de maan.

Johnsons verhaal werd in 2016 verfilmd in de voor een Oscar genomineerde film Hidden Figures. Een jaar eerder kreeg ze uit handen van president Obama de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding voor een Amerikaanse staatsburger.

De Afro-Amerikaanse Johnson, die in 1919 in de staat West-Virginia werd geboren, was hyperintelligent. Ze studeerde op haar achttiende summa cum laude af in wiskunde en Frans. Haar NASA-loopbaan baarde veel opzien. In die tijd was het in de VS ongebruikelijk dat vrouwen, en zeker zwarte vrouwen, zo'n carrière konden opbouwen.

Rassenscheiding

Tegelijkertijd kregen zij en andere zwarte vrouwen bij NASA, een bolwerk van witte mannen, wel te maken met de rassenscheiding die op dat moment in delen van de VS gebruikelijk was. Ze moesten op een andere plek werken en lunchen dan hun witte collega's. Ook mochten ze niet naar hetzelfde toilet. Later zei Johnson in een tv-interview dat ze geen last had van de discriminatie, omdat ze vooral bezig was om zo goed mogelijk haar werk te doen.

Astronauten hechtten veel waarde aan de berekeningen van Johnson. Zo zei John Glenn, die in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde kwam: "Ik ga niet de ruimte in voordat Katherine de baanberekeningen heeft uitgevoerd."

In een reactie op haar overlijden roemt NASA Johnson om haar intelligentie en om "het doorbreken van raciale en sociale grenzen".