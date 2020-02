Q&A over coronavirus: hoe zit het met uitbraak in Italië en kun je nog op vakantie?

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Italië stond aan het begin van de middag op meer dan 200, het dodental op vijf. Het is de grootste uitbraak van het virus in Europa. Meerdere plaatsen in de buurt van Milaan zijn afgesloten, veel Italianen dragen mondkapjes. De beelden en de onrust leiden ook tot vragen en onzekerheid bij Nederlanders.

Dit zijn veelgestelde vragen van Nederlanders aan reisorganisaties, huisartsen en het RIVM.

Kan ik nog op vakantie naar Noord-Italië?

Reisorganisaties TUI en Sunweb krijgen verschillende vragen binnen. Over de wintersport maar ook over de komende zomervakantie. De wintersporters hoeven zich volgens Petra Kok van Tui op dit moment geen zorgen te maken. Die gebieden liggen allemaal ver van de plekken waar de besmettingen zijn.

Er is ook een handjevol mensen die vragen heeft over de zomervakanties. Daar valt volgens Kok op dit moment nog weinig over te zeggen.

Bij de ANWB Alarmcentrale zijn vooral vragen over hypothetische situaties binnengekomen. Zo vragen mensen wat ze moeten doen als ze in Italië zijn en de snelwegen richting de grens afgesloten worden. Daar is nu geen sprake van.

Moet je je zorgen maken als jij of je vrienden of familie net terugkomen van vakantie in Noord-Italië?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er geen aanleiding voor zorgen. Je hoeft je dus niet te melden bij een huisarts als je onlangs in Noord-Italië bent geweest.

Mocht je na je vakantie in Noord-Italië last hebben van klachten als hoesten, niezen en koorts, dan kun je volgens een woordvoerder van het RIVM altijd even contact opnemen met de huisarts. Maar de symptomen hoeven niet te wijzen op een besmetting met het coronavirus. Er heerst op dit moment in Nederland een griepepidemie en daar horen dezelfde symptomen bij.

Ook kun je contact zoeken met de GGD in jouw regio. Zij zijn door het RIVM geïnstrueerd en kunnen goed inschatten hoeveel risico je loopt besmet te zijn met het virus. Op de website van de GGD kun je op basis van je postcode zien onder welke GGD-regio je valt.

Waar in Italië is het coronavirus vastgesteld?

Met name in Noord-Italië, de regio's Lombardije, Veneto en Piemonte. De besmetting kwam vrijdag in een ziekenhuis in Codogno aan het licht. Die plaats ligt zo'n driehonderd kilometer van populaire skigebieden in de Dolomieten.

Dit zijn beelden uit Casalpusterlengo, een dorpje bij Cogodno. Daar was het gisteren uitgestorven: