Oostenrijk legt treinverkeer met Italië stil, mogelijk passagiers besmet

Uit vrees voor het coronavirus heeft Oostenrijk al het treinverkeer met Italië stilgelegd, melden de internationale persbureaus en de Oostenrijkse publieke omroep.

Een trein die vanuit Venetië op weg was naar München is bij de Oostenrijkse grens tegengehouden, omdat er mogelijk twee besmette passagiers aan boord zijn.



Twee Duitse vrouwen in de trein hebben koorts; hun coupé is geïsoleerd. De trein staat stil op de Brennerpas. Het is onduidelijk wanneer het treinverkeer hervat wordt.

Noord-Italië kampt met een explosieve uitbraak van het coronavirus. Het aantal besmettingen is dit weekend opgelopen tot meer dan 150, met drie doden. De zwaarst getroffen gebieden zijn van de buitenwereld afgesloten.

'Niet naar Italië'

De gouverneur van de zuidelijke Oostenrijkse deelstaat Karinthië adviseerde de bevolking vandaag om niet naar Italië te reizen. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zei dat morgen een werkgroep de instelling van grenscontroles gaat bespreken.

In Oostenrijk zelf waren vanavond 181 verdachte gevallen, maar er is nog niet één besmetting vastgesteld.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft voor morgen een telefonische conferentie over de situatie met alle EU-landen belegd.

Frankrijk

De Franse minister van Volksgezondheid zei vandaag dat de autoriteiten zich voorbereiden op een mogelijke uitbraak van het virus in Frankrijk. Hij noemde de situatie zeer ernstig, maar zei erbij dat er nog geen nieuwe besmettingen in Frankrijk zijn vastgesteld.

Eerder deze maand viel in Frankrijk de eerste corona-dode in Europa: en 80-jarige Chinese toerist.