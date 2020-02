Chinese toerist in Frankrijk overlijdt door coronavirus, eerste dode in Europa

In Frankrijk is een Chinese toerist overleden aan het coronavirus. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt. Het is de eerste persoon die in Europa aan het virus is bezweken.

In Frankrijk zijn elf gevallen van besmetting bekend. Wereldwijd zijn dat er 63.851, van wie het overgrote deel in China leeft, en dan met name in de provincie Hubei. Ruim 1500 mensen zijn door het virus overleden, van wie vier buiten het Chinese vasteland. 8.354 mensen zijn inmiddels genezen.

Ook het in Frankrijk overleden slachtoffer komt uit de provincie Hubei, zegt de Franse minister van Gezondheid Buzyn. Het is een 80-jarige man die half januari Frankrijk binnenkwam. Negen dagen later werd hij in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst.

Zijn dochter is ook opgenomen in het ziekenhuis. "Zij maakt het volgens de minister goed en kan vermoedelijk binnen een aantal dagen het ziekenhuis verlaten", zegt correspondent Daan Kool op NPO Radio 1.

"Volgens de minister is er geen reden voor paniek", zegt Kool. "Wel houdt ze rekening met de uitbreiding van het virus in Frankrijk." Dinsdag gaat zij met een aantal partijen aan tafel om een plan daartegen te smeden.