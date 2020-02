Flexhuurders in het nauw: 'Ik moet kijken naar een baan in een andere stad'

Het stel is niet tevreden over het tijdelijke contract, maar Van Balken en zijn vriendin hebben verder geen vragen gesteld en zijn er meteen ingetrokken. "Ik had het gevoel dat we geen keuze hadden", zegt Van Balken.

Hij ziet de toekomst niet rooskleurig in. "We zijn het zat, de woningmarkt in Nederland. We hebben het vooruitzicht dat we eruit worden geknikkerd, en hierna weer in eenzelfde situatie komen. Die situatie wil ik vermijden. We kijken nu naar het buitenland en hopen het daar beter te krijgen."

Inschrijven of loten

Anita Holt (44), woont met haar kinderen van 10 en 8 in een tijdelijk huis in Ravenstein. Ze zoekt een vaste sociale huurwoning in deze omgeving.

Ideaal was een tijdelijke woning niet, maar hij was wel welkom. Want zonder dit huis had Holt nog langer met haar ex-man moeten samenwonen. "We hebben zeker nog een half jaar na de scheiding samengewoond, toen ik de mogelijkheid kreeg om een jaar in iemands huis te wonen dat te koop stond."

Met nog een paar maanden te gaan, zoekt Holt nu dus naar een vaste woning in de buurt. "Maar het is bijna niet te doen. Het is inschrijven of loting en in mijn gemeente zijn er veel andere woningzoekenden."

Er is wel aanbod, zegt ze, maar dat zijn vooral tijdelijke woningen. "Dat schiet niet op: ik zoek een vast stekkie. Steeds verhuizen geeft onrust, zeker met twee kleine kinderen. Die stabiliteit is hoofdzaak nummer een, en daarvoor hebben we het nodig om langere tijd ergens te zitten."